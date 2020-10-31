Російський співак Філіп Кіркоров здивував зовнішнім виглядом на вечірці у репера Моргенштерна

Як передає Politeka.net, поп-король російської естради прийшов на відкриття ресторану репера. Він був одягнений у брендову куртку оранжевого кольору. Для комплекту він надів таку ж кепку і взяв з собою сумку в тон. Вниз артист надів білі джинси з дірками на колінах.

Про свій вихід у світ співак повідомив у себе в Instagram. Кіркоров публікував сторіс, показуючи, що він відпочиває з Тіматі і Єгором Крідом. Артист був дуже веселим і поводився емоційно. Схоже, 55-річний артист відчував себе комфортно на молодіжній тусовці.

Пізніше, на офіційній сторінці ресторану KAIF Provenance з'явився знімок артиста. Він сидів на диванчику, відкривши рот. Виглядав Кіркоров трохи дезорієнтованим. Обличчя артист прикрив сонцезахисними окулярами.

"Мужик ти чого? Відкрив рот і мовчить!",- підписали фото автори аккаунта.

Варто відзначити, що останнім часом артист часто стає гостем публічних заходів. Нещодавно він відвідав спектакль, в якому зіграла його подруга, російська комедіантка і ведуча Катерина Варнава.

Кіркоров був одягнений в стильний чорно-білий піджак з яскравим візерунком, чорну сорочку і штани.

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