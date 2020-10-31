Відома співачка Санта Дімопулос, яка є фавориткою суддів у шоу "Танці з зірками", зважилася на особисті одкровення

В інтерв'ю "Таблоїд" артистка відкрила секрети і навіть дозволила «зазирнути» до себе в спальню.

Екс-солістка "ВІА Гри", як відомо, одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком. Нещодавно вона народила йому дочку. Також у дівчини є син від першого шлюбу.

За словами Санти, найбільше її досягнення в житті-це її діти. З чоловіком на двох у них п'ятеро дітей. З інтерв'ю стає зрозумілим, що для співачки дуже важлива її сім'я. Вона зазначає, що найщасливіші моменти її життя пов'язані з дітьми та родиною. Її найулюбленіше слово - це "любов".

Відкрила завісу Дімопулос і про інтимне життя. За словами артистки, найкращий поцілунок у неї був з її чоловіком. Коли журналіст запитав про кількість інтимної близькості в її житті, зірка без сорому відповіла

"Хотілося б частіше. Чекаю закінчення "Танців ..."!",- заявила Санта.

Крім цього, Санта розповіла, що забороняє собі їсти солодощі. А ось обійтися в своєму житті вона не може без телефону.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос позувала в шикарній червоній сукні з великим декольте. Красуня звела з розуму шанувальників жарким видом.

Нагадаємо, що Дімопулос розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос похвалилася головним красунчиком у своєму житті:"нескінченно люблю".

Також Politeka писала, що Дімопулос з новою зачіскою відірвалася за лаштунками.