Відома співачка Санта Дімопулос, яка є фавориткою суддів у шоу "Танці з зірками", зважилася на особисті одкровення
В інтерв'ю "Таблоїд" артистка відкрила секрети і навіть дозволила «зазирнути» до себе в спальню.
Екс-солістка "ВІА Гри", як відомо, одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком. Нещодавно вона народила йому дочку. Також у дівчини є син від першого шлюбу.
За словами Санти, найбільше її досягнення в житті-це її діти. З чоловіком на двох у них п'ятеро дітей. З інтерв'ю стає зрозумілим, що для співачки дуже важлива її сім'я. Вона зазначає, що найщасливіші моменти її життя пов'язані з дітьми та родиною. Її найулюбленіше слово - це "любов".
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Відкрила завісу Дімопулос і про інтимне життя. За словами артистки, найкращий поцілунок у неї був з її чоловіком. Коли журналіст запитав про кількість інтимної близькості в її житті, зірка без сорому відповіла
"Хотілося б частіше. Чекаю закінчення "Танців ..."!",- заявила Санта.
Крім цього, Санта розповіла, що забороняє собі їсти солодощі. А ось обійтися в своєму житті вона не може без телефону.
Раніше ми писали, що Санта Дімопулос позувала в шикарній червоній сукні з великим декольте. Красуня звела з розуму шанувальників жарким видом.
Нагадаємо, що Дімопулос розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".
Як повідомляла Politeka, Дімопулос похвалилася головним красунчиком у своєму житті:"нескінченно люблю".
Також Politeka писала, що Дімопулос з новою зачіскою відірвалася за лаштунками.