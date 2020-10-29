Екс-солістка гурту ВІА-Гра, популярна українська співачка і учасниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос зворушливо привітала з днем народження старшого сина, поділившись пам'ятними фото з хлопчиком

29 жовтня відзначає свій день народження старший син Санти Даніель. Співачка народила його від шоумена Андрія Джеджули, з яким вона зустрічалася з 2007 по 2010 рік. Хлопчику виповнилося 12 років, з нагоди чого зірка поділилася зворушливим постом у своєму Instagram, передає Politeka.net.

"Моя нескінченна любов, мій первісток, мій друг, мій учитель, душа моя, гордість і радість. 12 років абсолютного щастя і подяки за таку дитину...рідний, йди по життю з відкритим серцем і своєю променистою посмішкою. Завжди будь собою-особливим, яскравим, сміливим, веселим! Будь щасливий, вір у себе і ніколи не здавайся! І завжди знай - я поруч і нескінченно тебе люблю", - написала Санта.

Вона також поділилася добіркою сонячних фотографій з Даніелем, який, до слова, росте справжнім красенем.

Шанувальники співачки активно коментують пост, засипаючи її сина привітаннями.

"Вітаю з іменинником Сантик нехай всі мамині побажання здійсняться!", "Нереального красеня вітаю З Днем народження", "вітаємо вас і вашого синочка, мамине щастя і мамина нагорода, нехай буде завжди щасливий і здоровий", "дуже хороший хлопчик: добрий, вихований і променистий! З днем народження!",- пишуть люди.

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