Екс-солістка ВІА-Гри і зірка шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос розповіла про жіночу дружбу і підкорила виглядом в спокусливому образі

Зірка поділилася новим постом в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Дімопулос вирішила поміркувати на тему висловлювання про те, що "жіночої дружби не буває".

"І не так давно я усвідомила, що дружба – це не обов'язково взаємовиручка, це ще й спілкування заради задоволення!.. Виявляється, в основі дружби лежить ... взаємна симпатія і спілкування на рівних. Коли вам один від одного за великим рахунком, нічого не треба, крім обміну симпатією і енергією", - написала співачка.

Вона додала, що у неї склалися власні правила жіночої дружби: бути чесною, поважати особистий простір і відпускати тих, з ким їй перестало бути душевно добре і цікаво.

"Для мене жіноча дружба - про любов, підтримку і комфортне спілкування двох особистостей, де у кожної – своє коло інтересів", - підсумувала Дімопулос.

Вона також поділилася фотографією, на якій млосно позує в діловому білосніжному платті з глибоким декольте.

Шанувальники артистки тут же відреагували на її пост.

"Санта! Ви - прекрасні! Поділяю кожен ваш пост", "який кадр", "я від вас балдію", " дивлюся і захоплююся вами, Санта. Ви супер жінка. Умничка! Добра і щастя вам!",- пишуть люди.

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