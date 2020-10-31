Російська актриса, модель і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, вразила розмірами бюста

Зірка спокушає формами в різних нарядах, демонструючи свої соковиті місця, повідомляє Politeka.net. Цей раз не став винятком - красуня одягла комбінезон, ґудзики яких розстебнула.

Модель спокушала великим розміром бюста, який стирчав з вирізу. Красуня підкреслила тонку талію пояском. Модель всіляко згиналася, показуючи свої об'єми. При цьому зірка дивилася в камеру якимось звабливим поглядом. Вона посміхалася, а вітер розвіював вітер.

"Настрій -😈! А у вас?) ",- написала красуня.

За годину пост зібрав понад 14 тисяч лайків і багато коментарів.

"Це тому що Хелловін сподіваюся? Як самопочуття, красуня?", "Традиційно: уффЬь", " настрій став краще як побачив таку красу😍 😍 😍 😍"," на фото вийшла з дуже хижим поглядом!🔥 🔥 🔥 ", "Пума👍 😘", "красуня як завжди🌹 🌹 🌹 🌹", "шкода квіти несправжні", "з тоналкою перебір... Красива ж і без неї💯", " Яна Краса !!!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Яна Кошкіна одягла зелений спортивний костюм, волосся Яни розпущене, судячи з посмішки, настрій у Кошкіної хороший. Зірка склала ступні разом, коліна розсунула в різні боки, а руками сперлася об ліжко.

"Який чудовий сьогодні день!💕 🌟 ",- написала артистка.

Раніше повідомлялося, що Яна Кошкіна стояла в тонкій маєчці на бретельках, яка насилу утримувала великі груди актриси. Яна позувала для фото з кінським хвостом, який тільки надав йому пікантності.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна покуражилася в ліжку в позі жабки: "Моя ти козочка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна в день розлучення Харламова з Асмус потрапила в лікарню: "біль і страждання".

Також Politeka писала, що розлучається Харламов після " пишногрудої нареченої "розважається вдома з новою красунею:"Гарік, ти супер".