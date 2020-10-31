Российская актриса, модель и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, поразила размерами бюста

Звезда соблазняет формами в разных нарядах, демонстрируя свои сочные места, сообщает Politeka.net. Этот раз не стал исключением - красотка надела комбинезон, пуговицы которых расстегнула.

Модель искушала большим размером бюста, который торчал из выреза. Красотка подчеркнула тонкую талию пояском. Модель всячески изгибалась, показывая свои объемы. При этом звезда смотрела в камеру каким-то манящим взглядом. Она улыбалась, а ветер развеивал ветер.

"Настроение - 😈! А у вас?)", - написала красотка.

За час пост собрал более 14 тысяч лайков и много комментариев.

"Это потому что Хэллоуин надеюсь? Как самочувствие, красавица?", "Традиционно: уффЬь", "Настроение стало лучше как увидел такую красоту😍😍😍😍", "На фото получилась с очень хищным взглядом!🔥🔥🔥", "Пума👍😘", "Красотка как всегда 🌹🌹🌹🌹", "Жалко цветы ненастоящие", "С Тоналкой перебор... Красивая же и без нее💯", "Яна красота !!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Яна Кошкина надела зеленый спортивный костюм, волосы Яны распущены, судя по улыбке, настроение у Кошкиной хорошее. Звезда сложила ступни вместе, колени раздвинула в разные стороны, а руками оперлась об кровать.

"Какой чудесный сегодня день!💕🌟", - написала артистка.

Ранее сообщалось, что Яна Кошкина стояла в тонкой маечке на бретельках, которая с трудом удерживала большую грудь актрисы. Яна позировала для фото с конским хвостом, который только придал ему пикантности.

Напомним, что Яна Кошкина покуражилась в постели в позе жабки: "Моя ты козочка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина в день развода Харламова с Асмус попала в больницу: "Боль и страдания".

Также Politeka писала, что разводящийся Харламов после "пышногрудой невесты" развлекается дома с новой красоткой: "Гарик, ты супер".