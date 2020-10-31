Відома українська спортсменка і тренер шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко розповіла, як полюбити своє тіло

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала великий пост, в якому дала пораду прихильницям, як прийняти себе і свою фігуру з усіма її достоїнствами і недоліками, передає Politeka.net.

Так, вона розповідає, що потрібно просто подивитися на себе в дзеркало і чесно озвучити все, що там бачиш. При цьому ні в якому разі не потрібно себе засуджувати, лаяти і висловлювати невдоволення, а просто описати своє тіло, як будь-який абстрактний предмет.

Після декількох таких підходів людина навчиться не лаяти своє тіло і бачити його цілком, як красиве, так і те, що викликає невдоволення.

"Всі жінки приголомшливо красиві з усіма своїми недоліками, а головне це взагалі очі) і якщо очі перестають блищати від щастя, хоч від фігури, стосунків, роботи... Пора щось міняти. ❤️ Всі гідні любові і бути щасливими🙏 🏻", –написала Луценко і тут же назвала свої достоїнства:

"У мене: волосся і швидкість росту), вії, шкіра обличчя, маленькі вушка), тіло в цілому як виглядає, симетричні маленькі груди, зуби 😛".

Пост Луценко доповнила знімком, на якому сидить на стільці, зігнувши одну ногу в коліні. На ній біла сорочка, темні штани і світлі кросівки. В руках у красуні – невелика сумочка. Аніта дивися у вікно, а її погляд висловлює спокій і умиротворення.

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