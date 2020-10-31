Популярна співачка Тіна Кароль блиснула розкішною фігуркою в самих спокусливих номерах

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси з'явилося відео з нарізками найпікантніших моментів з виступів Тіни. Зверху шанувальники додали популярну пісню Валерія Меладзе "Текіла любов".

На кадрах Тіна постала у всій красі. Спочатку вона полонила видом в блискучому комбінезоні. Артистка вигиналася на стільці, зводячи з розуму своїх шанувальників.

Потім артистка запалила з двома молодими танцюристами. Вона була одягнена в непристойно коротке малинове плаття, яке підкреслило її точену фігурку, пишні груди і стрункі ніжки.

Крім цього, в добірку додали кадри, на яких Тіна вибиралася з басейну. Співачка була мокра, що виглядало неймовірно пікантно. Не обійшлося і без популярного уривка з кліпу на пісню "Ноченька", де Тіна знімалася повністю оголеною.

"Гаряча і скажена", - підписали відео автори аккаунта.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль блиснула casual-образом під час звичайної прогулянки в столиці. Співачку застукали під час відвідування кафе при одній з популярних взуттєвих студій. Вона була одягнена в спідницю і светр. На ногах у Тіни красувалися босоніжки.

Нагадаємо, що Тіна Кароль ефектно показала бюст у сукні для найсміливіших:"Лорак і Лобода кусають лікті".

Як повідомляла Politeka, Кароль посвітила достоїнствами в прозорому костюмі під час "диких" танців: "Відточила по повній".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль на підборах розтягнулася в шаленому шпагаті, Осадча була права: "ніндзя!".