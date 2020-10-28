Українська співачка Тіна Кароль вразила відвертим образом на нових знімках

Знаменита красуня розмістила нові фото зі свого недавнього виступу. Для виходу на сцену знаменитість одяглася в чорне чорне плаття з вирізами на животі і під грудьми співачки. Крім сукні, на тіні довга спідниця, а на руках – розкішні рукавички до ліктя, пише Politeka.

На одному кадрі знаменитість сидить на стільці. Кароль широко розставила ноги, за нею видно дівчина і хлопець з підтанцьовки.

Численні фанати знаменитості активно відреагували на новий образ своєї улюблениці, викупавши її в лайках і хвалебних коментарях.

"Наша королева льоду😍 захват! Особливо чути і було бачити Наживо 😍 😍 маалыыишкааа Наша 💝 як я пишаюся тобою богиня в справі 👑 найталановитіша дівчинка ❤ ️пишаюся ❤ ️ нереальна😍. Дивишся на фото і поринаєш у цю атмосферу😍🤤 БАгиня😍 Беззаперечна гордість України Лорак та лобода кусають лікті на чужині - впевнена у цьому", – написали вони.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль в розкішному вбранні з оригінальними вирізами показала, як запалює на сцені Студії "Квартал 95". На нових фото артистка відображена на сцені під час виступу. Для свого номера Кароль вибрала вельми оригінальне чорне плаття, вартість якого за повідомленнями становить 50 тисяч гривень. Його верх прикрашений численними фігурними вирізами під грудьми і на животі, які додають поряд нотку пікантності, підкреслюючи пишні груди співачки, яку та не стала ховати в ліфчик. Доповнюють наряд елегантна спідниця в підлогу і високі шкіряні рукавички.

Нагадаємо, шалена Тіна Кароль потерлася солодкими місцями і влаштувала " пожежу "на сходах:" несіть вогнегасник!".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль і Дан Балан скоро возз'єднаються, на "Танцях з зірками «видали інтригу:»чекаю Даніка".

Також Politeka писала, що Кароль ледь вмістила декольте в безсоромне плаття, Горбунов намагався дивитися в очі:"Тіна зверху, Юра знизу".