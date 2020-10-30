Популярна українська співачка Тіна Кароль підкорила добіркою кадрів з репетицій свого концерту

Тіна Кароль вміє привертати увагу до себе без зайвих скандалів. При цьому у зірки є свій величезний фан-клуб "Фантіна", де шанувальниці присвячують свої відео і фотороботи зірці, публікують інформацію про неї і показують кращі фото зі співачкою, які вона сама не викладає.

Так, на різних фан-акаунтах можна зустріти багато яскравих кадрів, одне з відео чимало подражнило мережу. Справа в тому, що в ролику була показана нова «фішка» Тіни: під час виконання пісні «Вабіті-Бавіті» вона влаштовує пікантний танець, в якому повинна як би спокусити двох чоловіків.

Саме дана добірка зі спокусливими рухами зірки в різних костюмах порадувала шанувальників.

Також раніше Тіна Кароль вразила кадрами зі своєї репетиції на відеоролику Тіна одягнена в толстовку і лосини, на ногах її – туфлі на високих підборах.

"Репетиція❤", - коротко підписаний пост.

Шанувальники по достоїнству оцінили це відео, деякі з них пишуть, що не дарма свого часу відома телеведуча Катя Осадча назвала її "ніндзей".

Але найбільше здивувала фанатів зірки неймовірна розтяжка Тіни Кароль-в кінці ролика вона з легкістю сідає на шпагат.

"Катя Осадча правильно Тіну назвала "ніндзя" в її спортзалі. Я бачу я не одна подивилася сто разів ♪ Ну все запускам челендж ♪ кто сможет? Не я 👏 мотивація дуже класна 💕гідна наслідування🙏 😍 я в свої 16: встала, потемніло в очах. Словами не передати захоплення цією людиною 🤧❤️найкраща 😍 Наша трудяжка! ❤ ️ 💪 🏻 Найкраща! 🤩 захоплення і тільки! 🥺 💔 Ну вона ж обіцяла 😚 👍 розумничка, дівчатка всі пішли повторювати наша дівчинка рідна, наша трудяжка і наша гордість. Любимо навічно . Захоплююся нескінченно ️ ️ Завжди трудяга сказала сказала відточить-відточила лучшая найкраща 😍 нескінченне захоплення❤️️️", - написали фоловери.

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