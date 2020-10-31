Популярная певица Тина Кароль сверкнула роскошной фигуркой в самых соблазнительных номерах

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы появилось видео с нарезками самых пикантных моментов из выступлений Тины. Сверху поклонники добавили популярную песню Валерия Меладзе «Текила любовь».

На кадрах Тина предстала во всей красе. Сначала она пленила видом в блестящем комбинезоне. Артистка выгиналась на стуле, сводя с ума своих поклонников.

Затем артистка зажгла с двумя молодыми танцорами. Она была одета в неприлично короткое малиновое платье, которое подчеркнуло ее точеную фигурку, пышную грудь и стройные ножки.

Кроме этого, в подборку добавили кадры, на которых Тина выбиралась из бассейна. Певица была мокрая, что выглядело невероятно пикантно. Не обошлось и без популярного отрывка из клипа на песню «Ноченька», где Тина снималась полностью обнаженной.

«Горяча и бешена», - подписали видео авторы аккаунта.

Ранее мы писали, что Тина Кароль сверкнула casual-образом во время обычной прогулки в столице. Певицу застукали во время посещения кафе при одной из популярных обувных студий. Она была одета в юбку и свитер. На ногах у Тины красовались босоножки.

Напомним, что Тина Кароль эффектно показала бюст в платье для самых смелых: "Лорак и Лобода кусают локти".

Как сообщала Politeka, Кароль посветила достоинствами в прозрачном костюме во время "диких" танцев: "Отточила по полной".

Также Politeka писала, что Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права: "Ниндзя!".