Відома українська співачка Тіна Кароль, яка за сумісництвом є ведучою шоу "Танці з зірками" вразила кадрами зі своєї репетиції

Як повідомляє Politeka, посилаючись на сторінку одного з фан-клубів знаменитості в Instagram, на відеоролику Тіна одягнена в толстовку і лосини, на ногах її – туфлі на високих підборах.

"Репетиція❤", - коротко підписаний пост.

Шанувальники по достоїнству оцінили це відео, деякі з них пишуть, що не дарма свого часу відома телеведуча Катя Осадча назвала її "ніндзею".

Але найбільше здивувала фанатів зірки неймовірна розтяжка Тіни Кароль- в кінці ролика вона з легкістю сідає на шпагат.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Тіна Кароль офіц. фан-клуб (@_fantina) 29 жов 2020 о 6:52 PDT

"Катя Осадча правильно Тіну назвала "ніндзя" в її спортзалі. Я бачу я не одна подивилася сто разів ♪ Ну все запускам челендж ♪ кто сможет? Не я 👏 мотивація дуже класна 💕гідна наслідування🙏 😍 я в свої 16: встала, потемніло в очах. Словами не передати захоплення цією людиною 🤧❤️найкраща 😍 Наша трудяжка! ❤ ️ 💪 🏻 Найкраща! 🤩 захоплення і тільки! 🥺 💔 Ну вона ж обіцяла 😚 👍 розумничка, дівчатка всі пішли повторювати наша дівчинка рідна, наша трудяжка і наша гордість. Любимо навічно . Захоплююся нескінченно ️ ️ Завжди трудяга сказала сказала відточить-відточила лучшая найкраща 😍 нескінченне захоплення❤️️️", - написали фоловери.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль блиснула casual-образом під час звичайної прогулянки. Фото було опубліковано в Instagram українського дизайнера Аліни Качоровської.

Так, 35-річну виконавицю застукали під час відвідування кафе при одній з популярних взуттєвих студій в Києві.

Для прогулянки спекотна Тіна Кароль підібрала джемпер і спідницю-міді з плассіровкой. Більш того, на ногах співачки і судді шоу "Голос" можна побачити нові ексклюзивні зі вставками з овчини.

Нагадаємо, шалена Тіна Кароль потерлася солодкими місцями і влаштувала "пожежу" на сходах

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль і Дан Балан скоро возз'єднаються

Також Politeka писала, що Кароль ледь вмістила декольте в безсоромну сукню