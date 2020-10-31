Українська модель Міла Кузнєцова, яка є щасливою володаркою 13-го розміру грудей, вразила спокусливим костюмом на Хеллоуїн

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала похмурі фото, на яких у всій красі показала свою головну гордість. Міла вибрала образ мертвої нареченої. Вона одягла чорний корсет з неймовірно глибоким декольте. Модель так сильно здавила своїх "маляток", що на них стали проглядатися вени.

Втім, зірку це схоже не турбувало. Вона вивалила своїх "близнючок" напоказ і грайливо посміхалася.

«Happy Halloween. Хто не сховався, я не винна. Тепер йду за Вами", - підписала фото зірка.

У коментарях під постом Мілі залишили масу приємних слів.

"Краса страшна сила!", "Ось це ви відповідально підійшли до свята», «круті фото», «у тебе був дуже крутий образ. Втім як завжди чудова", "двоє очаровашек», "Дуже красиво", "Хелловінські відьми", "Я не ховаюся - хапайте мене, окаянного!", "Вау, Міла у тебе образ просто вогонь, ти найкраща», «красуні», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова продефілювала в нижній білизні, показавши свої чудові груди і пишну фігурку.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова роздяглася і показала, що величезний у неї не тільки бюст: "класний горішок".

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова побешкетувала своїм 13-м розміром бюста в барі:"можна і стаканчик поставити".

Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова показала достиглі "кавуни" в червоній міні-кофтині:"Невспаханное поле".