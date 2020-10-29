Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру грудей, показала значні форми в сміливому декольте

Знаменита українська модель, яка вражає публіку своїм зовнішнім виглядом і кожен день підкреслює, що її достоїнства справжні, знову розбурхала виглядом. Як відомо, Міла пишається собою через те, що змогла домогтися успіху серед моделей з нестандартною зовнішністю і фігурою.

Щоб привертати до себе увагу ще й в соціальній мережі, вона відмовляється приховувати груди, тому виставляє її напоказ в найсміливіших декольте. Цього разу на фото Міла похвалилася з вдалого ракурсу, як виглядає її рекордний бюст 13 розміру в тоненькій безрукавці червоного кольору.

«Мила, ти виглядаєш просто шикарно😍🔥 фото дуже гарне❤️😍; абсолютно з тобою згодна💞 Твори добро і добро оточений будеш👌; Я вже давно помітила, що тобі дуже йде червоний колір ❤️❤️❤️; Хороших людей більше👍; Ось це дійсно так, я в цьому вже переконалася; Який погляд 😍дуже гарне фото ❤️; Тобі дуже йде червоний колір🤗 Прекрасна😻; Дуже гарне фото і просто чудові слова👏; Це дійсно так, я повністю згодна; Ти чудово виглядаєш ❤️ я завжди кажу тільки хороше ❤️».

Також Міла розмістила в соцмережі відеоролик, на якому вона дефілює взад-вперед у відвертій білизні червоного кольору. Періодично вона підходить до камери зовсім близько і то показує свою чудову груди, то посилає фанатам повітряний поцілунок.

"Я справжня!!! Володарка найбільших натуральних грудей України! Занесена до Книги рекордів України! Мій обхват грудей 136 см., а найважливіше для розміру це ще й обхват під грудьми!) Він у мене 89см і так різниця 47 сантиметрів і це хлопці більше 15 розміру) є багато жінок які мають великі груди але і на додачу дуже великі Інші частини тіла (спину, живіт), а розмір грудей-це пропорції в обсягах грудей і під грудьми!

Я з тих дівчат які можуть виставити відео в повний зріст і не соромлюся свого тіла! До чого я це все пишу))) є дівчата які настільки фотошоплять свої фотографії що в реалі це зовсім інша людина🤣 🤔 🤣 для чого вони це роблять? так щоб подобатися іншим - це люди з великими комплексами ((Будьте справжні, а найголовніше з позитивом в душі!"–- підписала ролик Кузнєцова.

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