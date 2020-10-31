Украинская модель Мила Кузнецова, которая является счастливой обладательницей 13-го размера груди, поразила соблазнительным костюмом на Хэллоуин

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала мрачные фото, на которых во всей красе показала свою главную гордость. Мила выбрала образ мертвой невесты. Она надела черный корсет с невероятно глубоким декольте. Модель так сильно сдавила своих «малышек», что на них стали просматриваться вены.

Впрочем, звезду это похоже не беспокоило. Она вывалила своих «близняшек» напоказ и игриво улыбалась.

«Happy Halloween. Кто не спрятался, я не виновата. Теперь иду за Вами», - подписала фото звезда.

В комментариях под постом Миле оставили массу приятных слов.

«Красота страшная сила!», «Вот это вы ответственно подошли к празднику», «Крутые фото», «У тебя был очень крутой образ. Впрочем как всегда великолепна», «Двое очаровашек», «Очень красиво», «Хеллоуинские ведьмы», «Я не прячусь- хватайте меня, окаянного!», «Вау, Мила у тебя образ просто огонь, ты лучшая», «Красотки», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова продефилировала в нижнем белье, показав свою великолепную грудь и пышную фигурку.

Напомним, что Мила Кузнецова разделась и показала, что огромный у нее не только бюст: "Классный орешек".

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова пошалила своим 13-м размером бюста в баре: «Можно и стаканчик поставить».

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова показала поспевшие "арбузы" в красной мини-кофточке: "Невспаханное поле".