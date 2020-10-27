Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру грудей, показала себе в нижній білизні

Так, на опублікованих в Instagram кадрах, красуня позує в чорній відвертій білизні, причому на одному фото вона стоїть обличчям до камери, а на другому – повернулася до фотографа своєю масивною "п'ятою точкою", передає Politeka.

"1 або 2? Важкі груди або велика попа?" - підписала кадри знаменитість.

Крім білизни Міла одягла на голову віночок, а на одній з фотографій знаменитість тримає в руках напівпрозору чорну тканину. З такими даними Міла могла б претендувати на звання "Міс сідниці"

Фанати розділилися в думках, але, в основному, всі захоплені сміливістю і зовнішністю дівчини.

"Красиві великі стегна, як я і хотіла 1, все дуже красиво і акуратно😍 фігура топ 🔥 красиво перша і ето багато хто скаже👍 Персик 🍑 в шоколадній 🍫глазурі Попа супер! Підтягнуте, пружне тіло, 👍 🏻 який соковитий персик однозначно однозначно друге 🤗 тобі дуже йде цей комплект це божественна попа !!! Класний горішок мені більше подобається друге фото👍класний образ 👍", - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова показала неймовірний вигляд під час велопрогулянки.

"За що я люблю осінь? За цю загальну умиротворення. За тишу, спокій, безмовність. За це відчуття реальної нереальності, немов все навколо завмерло, час зупинився, а ти стоїш, вдихаєш морозне, освіжаюче колюче повітря, і на душі так тихо ... немов усього іншого світу разом з його проблемами і суєтою раптом не стало", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.

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