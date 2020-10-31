Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, показала, що їй до лиця не тільки відверті образи

23-річна модель поділилася фотографією, на якій постала в строгому вбранні, передає Politeka.net.

На знімку вона позує в чорно-білому жакеті, поверх якого – білий комір з мереживом, а під ним видно чи то брошку, чи то кулон у формі хреста з зеленим каменем в центрі. У вухах Тіни – сережки-підвіски з великим рожевим каменем.

Її волосся гладко зачесане і зібране, а на обличчі – ідеальний макіяж, який підкреслює її молоду красу і свіжість.

Першим на знімок дружини відреагував її чоловік.

"Класична краса", – написав у коментарі Венсан Кассель.

Раніше ми розповідали про те, що Тіна Кунакі постала, стоячи біля прочинених дверей. На дівчині – червоне облягаюче плаття довжиною до підлоги, вигідно підкреслює ідеальну фігуру дівчини.

Волосся Тіни гладко зачесане, образ доповнює кольє. Однією рукою Кунакі сперлася об двері, інша вільно звисає уздовж тіла.

Ми також писали, що Кунакі поділилася знімком, на якому нібито прилягла відпочити на білосніжний диван. При цьому її образ був ніяк не домашній. Модель одягнена в стильне чорне міні-плаття, прикрашене тоненькими пір'ям, яке робить наряд "пухнастим" на вигляд. Доповнили образ Кунакі класичні чорні туфлі-човники і крихітна сумочка.

Нагадаємо, що молода дружина Касселя роздяглася і прямо на пляжі показала, чим вона краща за Моніку Беллуччі: так виглядає рай.

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