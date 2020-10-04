Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, обтянула невероятные формы синей тканью

Модель ведет активную профессиональную деятельность, появляясь в различных фотосессиях, сообщает Politeka.net. Так, красотка порадовала поклонников жарким снимком в облегающем наряде.

Красотка представила на себе вязаное платье, которое отлично подчеркнуло ее стройность и красивые изгибы.

Кунаки обтянула невероятные грудь и упругие ягодицы, выставив в длинном разрезе платья длинные ножки. Звезда была в длинных светлых ботфортах, который немного собрались гармошкой.

Модель уложила руки на тонкой талии, тем самым подчеркнув насколько она тонкая.

Звезда распустила черные длинные волосы, которые спустились позади шелковой линией.

Модель смотрела в камеру своими почти черными глазами. Яркая помада подчеркнула пухлость губ.

"💁🏾‍♂️ маленький мальчик", - написала Тина.

За 12 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали модель комплиментами за совершенную фигуру.

"Bella", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки показала во всей красе свои длинные ножки. Модель была в мини-юбке с воланами, которые придавали объема ткани и ее длина казалась еще меньше.

На ножках блестели босоножки золотого цвета.

Верх образа, можно сказать, уравновесил образ - он был очень скромным.

Напомним, Тина Кунаки поделилась архивным фото, на котором предстала беременной.

Звезда позировала в фиолетовом облегающем платье, а рядом сидел муж, который улыбался и держал руку на груди супруги. Сама же Тина придерживает рукой живот и внимательно смотрит в камеру.

Напомним, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Моники Беллуччи: так выглядит рай.

Как сообщала Politeka, знойная жена Венсана Касселя показала идеальное тело в бикини: "Богиня".

Также Politeka писала, что раздетая жена Венсана Касселя поразила пикантными фото в постели с другим: "Это перебор".