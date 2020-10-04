Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, обтянула невероятные формы синей тканью 

Модель ведет активную профессиональную деятельность, появляясь в различных фотосессиях,  сообщает Politeka.net. Так, красотка порадовала поклонников жарким снимком в облегающем наряде. 

Красотка представила на себе вязаное платье, которое отлично подчеркнуло ее стройность и красивые изгибы. 

Кунаки обтянула невероятные грудь и упругие ягодицы, выставив в длинном разрезе платья длинные ножки. Звезда была в длинных светлых ботфортах, который немного собрались гармошкой. 

Модель уложила руки на тонкой талии, тем самым подчеркнув насколько она тонкая. 

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Звезда распустила черные длинные волосы, которые спустились позади шелковой линией. 

Модель смотрела в камеру своими почти черными глазами. Яркая помада подчеркнула пухлость губ. 

"💁🏾‍♂️ маленький мальчик", - написала Тина. 

За 12 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети осыпали модель комплиментами за совершенную фигуру. 

"Bella", - написал один из фанатов. 

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💁🏾‍♂️ the little boy

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Ранее мы писали, что Тина Кунаки показала во всей красе свои длинные ножки. Модель была в мини-юбке с воланами, которые придавали объема ткани и ее длина казалась еще меньше. 

На ножках блестели босоножки золотого цвета. 

Верх образа, можно сказать, уравновесил образ - он был очень скромным. 

Напомним,  Тина Кунаки поделилась архивным фото, на котором предстала беременной. 

Звезда позировала в фиолетовом облегающем платье, а рядом сидел муж, который улыбался и держал руку на груди супруги. Сама же Тина придерживает рукой живот и внимательно смотрит в камеру. 

Напомним, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Моники Беллуччи: так выглядит рай.

Как сообщала Politeka, знойная жена Венсана Касселя показала идеальное тело в бикини: "Богиня".

Также Politeka писала, что раздетая жена Венсана Касселя поразила пикантными фото в постели с другим: "Это перебор".