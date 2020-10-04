Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, обтянула невероятные формы синей тканью
Модель ведет активную профессиональную деятельность, появляясь в различных фотосессиях, сообщает Politeka.net. Так, красотка порадовала поклонников жарким снимком в облегающем наряде.
Красотка представила на себе вязаное платье, которое отлично подчеркнуло ее стройность и красивые изгибы.
Кунаки обтянула невероятные грудь и упругие ягодицы, выставив в длинном разрезе платья длинные ножки. Звезда была в длинных светлых ботфортах, который немного собрались гармошкой.
Модель уложила руки на тонкой талии, тем самым подчеркнув насколько она тонкая.
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Звезда распустила черные длинные волосы, которые спустились позади шелковой линией.
Модель смотрела в камеру своими почти черными глазами. Яркая помада подчеркнула пухлость губ.
"💁🏾♂️ маленький мальчик", - написала Тина.
За 12 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети осыпали модель комплиментами за совершенную фигуру.
"Bella", - написал один из фанатов.
Ранее мы писали, что Тина Кунаки показала во всей красе свои длинные ножки. Модель была в мини-юбке с воланами, которые придавали объема ткани и ее длина казалась еще меньше.
На ножках блестели босоножки золотого цвета.
Верх образа, можно сказать, уравновесил образ - он был очень скромным.
Напомним, Тина Кунаки поделилась архивным фото, на котором предстала беременной.
Звезда позировала в фиолетовом облегающем платье, а рядом сидел муж, который улыбался и держал руку на груди супруги. Сама же Тина придерживает рукой живот и внимательно смотрит в камеру.
Напомним, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Моники Беллуччи: так выглядит рай.
Как сообщала Politeka, знойная жена Венсана Касселя показала идеальное тело в бикини: "Богиня".
Также Politeka писала, что раздетая жена Венсана Касселя поразила пикантными фото в постели с другим: "Это перебор".