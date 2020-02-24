22-летняя модель Тина Кунаки, которая является супругой 53-летнего актера Венсана Касселя, порадовала поклонников откровенным кадром с отдыха

Как передает Politeka.net со ссылкой на Instagram модели, Тина покрасовалась на безлюдном пляже в одних трусиках.

На новом ярком кадре из, вероятно, тропического курорта молодая мама Кунаки не позировала перед камерами а выходила из воды раздетой догола. На снимке видны все преимущества стройной артистки-красавицы - подкачанные ягодицы, стройные ноги, бедра.

Поклонники в сети оценили красоту раздетой Кунаки и написали под фото в комментариях массу комплиментов в адрес молодой супруги известного актера.

Ранее мы писали о списке звезд с разбитым сердцем, которым за 40. В нем фигурируют такие известнейшие имена, как Моника Беллуччи, Ванесса Паради, Дженнифер Энистон.

Актриса и одна из самых красивых женщин мира Моника Беллуччи была замужем за также актером, и также, как она известным - Венсаном Касселем. У пары двое детей.

Моника и Венсан познакомились во время съемок фильма «Квартира» в 1996 году. Пара прожила счастливо много лет, но, когда Моника постарела или же отношения себя изжили, Венсан влюбился в молодую и эффектную темнокожую красавицу-модель Тину Кунаки. Пара сейчас вместе, у них есть совместный ребенок.

Ванесса Паради и Джонни Депп

Пара подружилась во время съемок фильма «Девятые врата», спустя же три месяца Ванесса сообщила, что беременна. Сейчас уже взрослая дочь одной из самых видных и утонченных «парочек» своего времени блистает на мировых подиумах и в кино – Лили-Роуз Депп выросла копией отца утверждают одни, очень похожей на мать – настаивают другие.

У пары также есть сын. Они были вместе 14 лет, после чего Джонни закрутил роман с партнершей по съемочной площадке «Ромовый дневник» Эмбер Херд. Но и с ней актер уже успел рассориться, спустя пару лет отношений.

Напомним, что молодая жена Венсана Касселя устроила фотосессию в разных купальниках: «радовалась беременности».

Как сообщала Politeka, Моника Белуччи появилась на балу в роскошном платье: «корсет подчеркнул все».

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