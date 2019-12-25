22-летняя французская модель Тина Кунаки, супруга 53-летнего актера Венсана Касселя, восхитила сеть пикантными фото с пляжа

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм. Так, на некоторых кадрах горячая мулатка предстала в прозрачной воде бассейна, окруженного пальмами. Видно, что на ней бикини черного цвета. Влажные волосы и пронзительный взгляд дополнили сексапильный образ. На других кадрах Тина позировала на пляже, сидя на белом песке. На одном из них красавица предстала со спины, широко расставив ноги. От таких изгибов "аж слюнки текут". Еще на одном снимке она позировала на закате, выставив напоказ все, чем ее наградила природа.

Невозможно не заметить, в какой идеальной форме находится тело модели, учитывая, что в апреле этого года она родила первенца. Девушка без проблем вернула себе прежний вид, и даже стала выглядеть еще соблазнительнее.

Напомним, с Венсаном Тина познакомилась в 2015 году на отдыхе на Ибице. Ей было тогда всего 18, а ему 49. Разница в возрасте не помешала тому, чтобы он пригласил приглянувшуюся горячую мулатку в ресторан и между ними вспыхнула искра. Около года пара скрывала свои отношения, но затем они появились вместе в Париже на показе новой коллекции Victoria's Secret. С этого момента они окончательно перестали скрывать свои близкие отношения.

Многие возненавидели Касселя, так как считали, что с молодой красоткой он предает свою бывшую жену - эффектную актрису Монику Беллучи. Однако, стоит заметить, ее брак с Венсаном распался за несколько лет до того, как он встретил Тину.

Свадьбу они сыграли в 2018 году на родине Кунаки в пригороде Биариццы.



В апреле 2019 года супер-модель родила Касселю дочку. Для нее малышка стала первым ребенком, а вот у Венсана уже есть две дочери.



Ранее мы сообщали, Тина поделилась пикантными снимками, на которых она предстала в полуобнаженном виде с другим мужчиной. Так, она лежит на кровати только в одних джинсах с абсолютно голым верхом. При этом парень-афроамериканец рядом с ней - в свитере и джинсах.

Оказалось, фото были сделаны в рамках рекламной кампании Sézane. Она стала первым онлайн-брендом во Франции.

Напомним, что молодая жена Венсана Касселя устроила фотосессию в разных купальниках: «радовалась беременности».

Как сообщала Politeka, Моника Белуччи появилась на балу в роскошном платье: «корсет подчеркнул все».

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