Син Наташі Корольової і Тарзана Архип Глушко випустив нову пісню
Як пише Politeka.net, про це хлопець розповів у себе в Instagram. 18-річний Архип поділився фото, на якому позував, розвалившись на дивані. Він сидів у широких штанях, сонцезахисних окулярах і растаманській шапочці
"Холоднішає, знову починається карантин, але не варто сумувати. Насолоджуйтесь життям і кайфуйте) мій новий трек "Растафарай" допоможе вам підняти настрій до небес. Тому слухайте і сонечко завжди буде світити для вас", - підписав фото хлопець, додавши в сторіс приспів своєї нової пісні.
Варто відзначити, що сторінка Архипа не користується популярністю, тому за півгодини пост зібрав лише 150 лайків.
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Відзначимо, що вибір пісні для 18-річного юнака виявився дуже незвичайним. Як відомо, "Джа Растафарай" - це вислів, відомий як клич растафаріанців. Це релігія людей, що народилися на Ямайці. Перш за все, вона відома романтизацією вживання заборонених речовин.
Додамо, що Архип вирішив наплювати на критику і записати новий трек. Його попередня пісня піддалася жорсткому хейту. У мережі його обзивали за відсутність таланту і голосу. Правда, пізніше хлопець видалив всі погані коментарі, залишивши тільки слова похвали.
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