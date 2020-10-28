18-річний син Наташі Корольової і Тарзана Архип подурів у дворі
Як передає Politeka.net, відео своїх забав хлопець опублікував у сторіз. Він зняв осіннє листя, яке випало у дворі. Хлопець крокував по листю і насолоджувався погодою.
"Осінь, осінь, прийшла до нас осінь. Ось це навалило однак. Прямо янголяток робити можна. Це я все зберу, зроблю відварчик. Не хочу, щоб листя пропадали. Круто, круто", - розповів шанувальникам Архип, знімаючи осіннє листя у своєму дворі.
Пізніше Архип опублікував відео дитячих забав. Він підняв листя і став підкидати їх над собою.
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Відзначимо, що хлопця регулярно критикують за дивну поведінку і незграбні рухи. Так, нещодавно він опублікував відео з вечірки, на якій він танцював. Шанувальники обрушилися на Архипа зі злими відгуками.
"Божечки... Що за смикання, незвичайне самовираження", "Я один у матінки», «який незграбний, зовсім немає слуху», «танці це не твоє», «Вам не здається що у нього щось з мізками не те», - пишуть люди.
Відзначимо, що незважаючи на юний вік у Архипа вже були стосунки з дорослою дівчиною. Довгий час він зустрічався з екс-учасницею Дом-2 Марією Слугіною.
Нагадаємо, що син Наташі Корольової від Тарзана не дозволив мамі другої дитини:"був уже пристойний термін".
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