Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко выпустил новую песню

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм счастливая мать опубликовала кадры из клипа, который еще не появился в сети. На видео, которое было снято в стиле Хеллоуина, 18-летний Архип делает совсем недетские вещи.

По сюжету видео он попадает на вечеринку, где целуется с девушками, курит, развлекается, а также смотрит стриптиз.

«Зажигай под новый трек на Хеллоуин», - подписала видео Королева.

Стоит отметить, что под видео трека на Ютуб парню оставили только хорошие комментарии. Судя по всему, негативные отзывы, которых обычно много под постами Архипа, парень удаляет.

«Архип, молодец!!! Так держать!!! Зажигательная песня, сразу хочется пуститься в пляс», «Песня зажигалка. Так и хочется в танец броситься!!! Архип молодец!!! Ждём новых, крутых песен и клипов», «Архип, молодец, продолжай, поддерживаю!», «Удачи, успеха!», - пишут поклонники восходящей звезды.

Стоит отметить, что выбор песни довольно необычный. Песня называется «Растафарай». А как известно, «Джа Растафарай» - это клич растафарианцев. Это представители религии, которая известна романтизацией употребления запрещенных веществ, включая марихуану.

Напомним, что неуклюжий Архип Глушко озадачил детскими забавами: «Все соберу, сделаю отварчик…».

Как сообщала Politeka, Архип Глушко после измен отца озадачил недетскими призывами: «Кайфуйте».

Также Politeka писала, что Тарзан спровоцировал любовницу на новое заявление, о чем еще не знает Королева: "Сережа, не зли меня".