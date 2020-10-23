Російський виконавець Філіп Кіркоров приховує волосся, яке рідіє, під перукою
Про це стало відомо завдяки фотографіям папараці. Та й уважним шанувальникам це стає очевидним, якщо подивитися знімки поп-короля в Instagram.
Так, в телеграм-каналі "НеМалахов" з'явилося фото артиста з африканськими кісками, на яких помітні залисини. Автори аккаунта припускають, що артист був змушений повернутися до перуки.
"Кіркоров після недавнього конфузу одягнувся в розкішну перуку", - зазначили в каналі.
Ані Лорак козирнула розкішною шубою і дико зганьбилася, мережа кипить: "Дуже розчарували!"
"Це не сестричка, а мама": у Мережі розкрили таємницю дітей Алли Пугачової і Галкіна
Гривня завдасть нищівного удару по долару, НБУ оновив курс: яких цифр чекати в обмінниках
"Нереальна!": зухвала Бузова засвітила нижню білизну, не встояла навіть "коханка" Меладзе
На фото в Instagram також видно, що на останніх знімках волосся у співака м'яке, шовковисте і блискуче. Крім цього, волосся відмінно тримає форму, що рідко буває з натуральною шевелюрою. На фото з кісками видно сивину і залисини.
Нагадаємо, що раніше в мережі вже з'являлися фото людини, схожої на Кіркорова, у якої на маківці виднілася серйозна лисина. Папараці нібито підловили момент, коли поп-король був без перуки. Вже видно вікові зміни, адже співакові 53 роки.
Варто відзначити, що думка користувачів Мережі з приводу шевелюри Кіркорова розділилися. Одні вважають, що артист вже давно носить перуки. Інші ж впевнені, що у нього все ще своє прекрасне волосся.
Нагадаємо, що двійник Кіркорова влаштував переполох на залізниці, Пугачова оцінить: "підробляє?".
Як повідомляла Politeka, розпалений Кіркоров побешкетував разом з шикарною блондинкою: "я тебе обожнюю!".
Також Politeka писала, що Кіркоров, що розсварився з Аллою Пугачовою, зірвався і наговорив зайвого: "Зає...".