Російський виконавець Філіп Кіркоров приховує волосся, яке рідіє, під перукою

Про це стало відомо завдяки фотографіям папараці. Та й уважним шанувальникам це стає очевидним, якщо подивитися знімки поп-короля в Instagram.

Так, в телеграм-каналі "НеМалахов" з'явилося фото артиста з африканськими кісками, на яких помітні залисини. Автори аккаунта припускають, що артист був змушений повернутися до перуки.

"Кіркоров після недавнього конфузу одягнувся в розкішну перуку", - зазначили в каналі.

На фото в Instagram також видно, що на останніх знімках волосся у співака м'яке, шовковисте і блискуче. Крім цього, волосся відмінно тримає форму, що рідко буває з натуральною шевелюрою. На фото з кісками видно сивину і залисини.

Нагадаємо, що раніше в мережі вже з'являлися фото людини, схожої на Кіркорова, у якої на маківці виднілася серйозна лисина. Папараці нібито підловили момент, коли поп-король був без перуки. Вже видно вікові зміни, адже співакові 53 роки.

Варто відзначити, що думка користувачів Мережі з приводу шевелюри Кіркорова розділилися. Одні вважають, що артист вже давно носить перуки. Інші ж впевнені, що у нього все ще своє прекрасне волосся.

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