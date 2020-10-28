Щасливий Філіп Кіркоров показав кадри сімейної ідилії з дітьми

Знаменитий російський співак опублікував нові знімки в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кіркоров в джинсах і бежевій куртці з заклепками позує зі своїми дітьми – Аллою-Вікторією і Мартіном. При цьому малюки одягнені в шкільну форму і куртки. Мартін на фото досить посміхається поруч з батьком, а Алла-Вікторія виглядає злегка збентеженою.

"Люблю забирати дітей зі школи...Ловлю моменти, коли є можливість", - підписав знімки щасливий батько.

Судячи з цих кадрів, йому дійсно подобається проводити час зі своїми дітьми.

"Які великі вже", "які ви радісні, і дуже приємно милуватися Вами, успіхів, здоров'я Вам. З величезною повагою!", "Гарний тато і дітки дуже красиві...щастя вам і здоров'я вашій родині...браво!", "Красиві, високі, в тата", "Філіп, Алла-Вікторія зовсім велика і висока, вся в тата, а Мартін-красень на стилі", "Ого, ніжки як у Полякової", "діти супер, скромні, виховані. Татова радість і гордість", - пишуть люди.

До цього ми писали, що під час екскурсії по своєму особняку Кіркоров розповів, що разом з ним в будинку живуть його батько Бедрос, тітка Марі, діти Алла-Вікторія і син Мартін. Хлопчик теж потрапив в кадр і проговорився: в будинку мешкає ще й "мама Наташа".

Філіп Кіркоров не став юлити і зізнався, що біологічна мати дітей завжди знаходиться поруч і доглядає за ними.

Нагадаємо, син Кіркорова випадково вибовкав головну сімейну таємницю про маму Наташі.

Як повідомляла Politeka, підпилий Кіркоров поліз обніматися з відомою красунею: яскраві кадри з розгульної вечірки.

Також Politeka писала, що квітучий Кіркоров гульнув на славу з молодим блогером, кадри потрапили в мережу.