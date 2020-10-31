Модель і володарка титулу "Міс Україна" Інна Горячковская дозволила помилуватися своїми пишними формами крупним планом
"Вітер задуває свічку, але роздуває багаття", - загадково повідомила Інна в підписі до посту.
25-річна модель позувала на тлі каміна з келихом вина в руках, але увагу привертала не обстановка в будинку, а грайлива посмішка і неймовірні об'єми Інни. Здавалося, що наряд Інни може порватися в будь-який момент від такого напору.
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Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від образу Горячковської. Дійшло до того, що в коментарях під постом деякі навіть зізнавалися їй в коханні.
Відзначимо, що інформації про дівчину вкрай мало, попри її популярність в мережі. Перше, що кидається в очі, це її пишний об'єм в області грудей. Її параметри фігури 130-110-130, зріст 163 см і вага 75 см і це дуже хороші показники.
Раніше Інна поділилася фото, на якому позувала в синій сукні з напівпрозорої тканини, з-під якої помітно випирає чорний бюстгальтер.
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