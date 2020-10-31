Українська співачка й актриса з "Квартал 95" Марта Адамчук вчергове показалася в образі фатальної красуні
Артистка поділилася знімками в карколомній вечірній сукні, передає Politeka.net.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала три фотографії, причому одна з них – чорно-біла, зроблених в гримерці. На Марті – червона сукня в підлогу, розшита паєтками. Особливу увагу привертає V-подібний розріз ззаду, який практично повністю оголює спину і доходить майже до пояса.
На першому знімку Адамчук збентежено посміхається в камеру, тримаючи в руках смартфон, а на двох інших – сидить в півоберта на спинці стільця.
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"Без зайвої скромності нагадую, що сьогодні о 22.00 @zhenskiykvartal_official 🥰", – підписала вона пост.
Однією з перших на фото відреагувала колега Марти по сцені Віра Кекелія.
"Ой, хто тут такий збентежений;)))", – написала вона в коментарях.
Як раніше ми розповідали, що Марта похвалилася незвичайним головним убором, що схожий на витвір мистецтва.
На опублікованому в Instagram фото зірка "Кварталу" постала в класичній сукні забарвлення"гусяча лапка". Однак строгість наряду розбавив шикарний вінок з квітів рожевих відтінків, вражаючий своїми габаритами. Задоволена дівчина подивилася в камеру зверху вниз, обдарувавши глядачів милою посмішкою.
"@nagolovy, ваші вінки не поміщаються в кадр))) але розкіш, скажіть? 🥰", – підписала Адамчук фото.
Нагадаємо, що бездоганна брюнетка з "Квартал 95" без сорому і білизни блиснула найцікавішим.
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Також Politeka писала, що чуттєва брюнетка з "Квартал 95" вразила обсягами в незвичайній сукні.