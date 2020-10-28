Звезда «Женского квартала», певица Марта Адамчук, предстала в интересном образе

34-летняя брюнетка выросла в семье водителя и завуча школы в пгт Кельменцы (Черновицкая обл.), передает Politeka.net. Обладая невероятным голосом, красотка закончила Киевский университет Культуры и искусств со степенью магистра эстрадного вокала.

Девушка принимала участие в шоу «Голос країни» и выступала в проекте «Танці з зірками».

Сейчас активно выступает в "Женском Квартале" и регулярно балует своих подписчиков в Инстаграм интересными снимками. На аккаунт звезды уже подписаны 47,4 тысячи пользователей сети.

Несколько часов назад Марта опубликовала черно-белое фото представ в теплом гольфе и пальто.

Красотка улыбалась повернув голову набок. Она заложила волосы за ушко, что выглядело очень мило.

"Сегодня мы с @zhenskiykvartal_official провели нереальный день со @snidanok в рамках благотворительной акции. Встретились с красивыми людьми, покатались на велосипедах и обо всем этом вы сможете подробнее узнать очень скоро в «Сніданку» 🤍 Делайте добрые дела - это очень приятная процедура))", - написала Адамчук.

За два часа пост собрал более 100 лайков и немного комментариев.

"А кто фотограф ?) это просто руки таланта!", "Марта, спасибо, что находите время на хорошие дела, и спасибо за положительный заряд энергии на весь день 💜 Вы замечательная!", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук позировала, идя по роскошному залу в мешковатом черном платье до пола. Судя по позе, ей пришлось подобрать длинный подол, чтобы не наступать на него.

Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" превзошла своими формами Астафьеву и Никитюк.

Также Politeka писала, что чувственная брюнетка из "Квартал 95" впечатлила объемами в необычном платье.