Украинская певица и актриса из «Квартал 95» Марта Адамчук в очередной раз показалась в образе роковой красотки
Артистка поделилась снимками в сногсшибательном вечернем платье, передает Politeka.net.
На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала три фотографии, причем одна из них – черно-белая, сделанных в гримерке. На Марте – красное платье в пол, расшитое пайетками. Особое внимание привлекает V-образный разрез сзади, который практически полностью оголяет спину и доходит почти до пояса.
На первом снимке Адамчук смущенно улыбается в камеру, держа в руках смартфон, а на двух других – сидит в полоборота на спинке стула.
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«Без лишней скромности напоминаю, что сегодня в 22.00 @zhenskiykvartal_official 🥰», – подписала она пост.
Одной из первых на фото отреагировала коллега Марты по сцене Вера Кекелия.
«Ой, кто тут такой смущенный;)))», – написала она в комментариях.
Как ранее мы рассказывали, что Марта похвасталась необычным головным убором, который похож на произведение искусства.
На опубликованном в Инстаграм фото звезда "Квартала" предстала в классическом платье расцветки "гусиная лапка". Однако строгость наряда разбавил шикарный венок из цветов розовых оттенков, впечатляющий своими габаритами. Довольная девушка посмотрела в камеру сверху вниз, одарив зрителей милой улыбкой.
«@nagolovy, ваши венки не помещаются в кадр))) Но роскошь, скажите? 🥰», - подписала Адамчук фото.
Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.
Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" превзошла своими формами Астафьеву и Никитюк.
Также Politeka писала, что чувственная брюнетка из "Квартал 95" впечатлила объемами в необычном платье.