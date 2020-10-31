Артистке очень идет этот наряд!

Украинская певица и актриса из «Квартал 95» Марта Адамчук в очередной раз показалась в образе роковой красотки

Артистка поделилась снимками в сногсшибательном вечернем платье, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала три фотографии, причем одна из них – черно-белая, сделанных в гримерке. На Марте – красное платье в пол, расшитое пайетками. Особое внимание привлекает V-образный разрез сзади, который практически полностью оголяет спину и доходит почти до пояса.

На первом снимке Адамчук смущенно улыбается в камеру, держа в руках смартфон, а на двух других – сидит в полоборота на спинке стула.

«Без лишней скромности напоминаю, что сегодня в 22.00 @zhenskiykvartal_official 🥰», – подписала она пост.

Одной из первых на фото отреагировала коллега Марты по сцене Вера Кекелия.

«Ой, кто тут такой смущенный;)))», – написала она в комментариях.

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На опубликованном в Инстаграм фото звезда "Квартала" предстала в классическом платье расцветки "гусиная лапка". Однако строгость наряда разбавил шикарный венок из цветов розовых оттенков, впечатляющий своими габаритами. Довольная девушка посмотрела в камеру сверху вниз, одарив зрителей милой улыбкой.

«@nagolovy, ваши венки не помещаются в кадр))) Но роскошь, скажите? 🥰», - подписала Адамчук фото.

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