Клієнт втратив частину своїх грошей через незрозумілий збій у банкомату ПриватБанку
Про це він розповів на порталі Мінфін, де опублікував негативний відгук про роботу банку.
Він знімав у банкоматі 12000 гривен, але на руки отримав лише 7 тисяч. Спочатку йому повідомили, що вирішення питання може затягнутися до 120 днів.
Через 10 днів з ним зв'язалися і повідомили, що повернення грошей не буде, оскільки інкасація нібито не виявила зайві гроші.
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" Через 10 днів і після розмови з 3 різними операторами підвтердили, що банкомат все-таки їх, але гроші були видані у повному обсязі (була проведена інкасація). Коли я запросив фото з банкомату, то мені відповіли тільки через правоохоронні органи і нічого більше робити вони не будуть. Добре, що вони впевнені в своїх інкасаторах, але не в своїх клієнтах. Після більше 10 років користування і будучи Gold клієнтом доведеться планувати перехід в інший банк", - написав чоловік у своєму відгуку.
"Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та проаналізувати випадок, описаний вами у відгуці", - оперативно відреагував на скаргу співробітник банку.
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