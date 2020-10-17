Украинец рассказал о неожиданной блокировке своей карты ПриватБанком без какого-либо предупреждения

Печальным опытом один из клиентов банка поделился в отзыве на сайте Минфин. Об этом пишет Politeka.net.

Украинец рассказал, что 16 октября переводил деньги со своей карты на карту ПриватБанка, после чего его попросили пройти верификацию звонком на 3700. Мужчина подтвердил все данные и оператор сообщил ему, что в течение 5-10 минут операцию одобрят. Тем не менее через 5 минут украинец увидел на всех картах символ «карта заблокирована», а его самого «выбросило» из приложения Приват24.

«Заблокировали карты, отвязали номер телефона, связаться с банком с тех пор не могу...При попытке следующего логина - пишут что номер телефона нужно подтвердить в отделении. Следующий звонок на 3700 - говорят что по этому номеру нет привязанных карт. Уже больше часа пытаюсь связаться с оператором, оставлял заявку на call-back, тишина. В онлайн чат войти также не могу. Либо в системе какието серьезные неполадки на данный момент, либо отношение к клиентам 0/10», - возмутился украинец.

В свою очередь, представители банка ответили на его претензию и сообщили, что рассмотрением этого вопроса уже занимаются специалисты и о результатах сразу же сообщат клиенту.

Напомним, банкомат ПриватБанка "сожрал" карту вместо того, чтобы выдать деньги: "Нужно будет заплатить...".

Как сообщала Politeka, с карт ПриватБанка исчезают крупные суммы, украинцам дали совет: "Более 15 тыс гривен".

Также Politeka писала, что отказ в возврате средств, гарантия от ПриватБанка не помогла: украинцам объяснили, что происходит.