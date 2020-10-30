Українська телеведуча Ольга Фреймут до того, як стати знаменитою виглядала не так елегантно

Як передає Politeka.net, це прекрасно видно по архівних фото зірки, які гуляють по мережі. Так, нещодавно, на одній з фан-сторінок Ольги в Instagram з'явився старий знімок ведучої з матір'ю. На фото юна Ольга позує в обтягуючій майці і джинсах. Її фарбоване біле волосся зібране в хвіст.

Під постом автори аккаунта згадали слова Ольги про те, що її дуже строго виховували. В одному з ефірів шоу "Танці з зірками" Фреймут заявила, що мати забороняла їй стрибати на скакалці, щоб її груди не тряслися.

"На дискотеках, коли інші танцювали, я думала: «Боже, які безгузді танці!» І стояла собі біля батареї нікому не потрібна", - зізналася Фреймут.

У коментарях під постом Ользі залишили масу компліментів, але не обійшлося і без негативних відгуків. Найбільше критики Ольга отримує за свої танці, які вдаються їй гірше, ніж іншим учасникам шоу.

"У танцях ви ні чим не відрізняєтеся від батареї. Ви і батарея одне і теж. Пора поступитися місцем іншим учасникам, які на відміну від Вас танцюють. Як ведуча вам респект, але танці сорі, подивіться на себе з боку», - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що в молодості Ольга була брюнеткою. На старих фото важко впізнати нинішню зірку.

Нагадаємо, що Фреймут задерла сукню, щоб присоромити українців, але потрапила в халепу: "а навіщо брати поношені?".

Як повідомляла Politeka, Ольгу Фреймут жорстко взяли в облогу за гострий язик, відомий шоумен дав пораду ведучій:"Якби я був її чоловіком...".

Також Politeka писала, що Фреймут шокувала Ектора з "Майстер Шефа" нахабною витівкою на його особистій кухні:"за етикетом себе так не ведуть".