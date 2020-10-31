Министр здравоохранения обратился к парламенту с просьбой поддержать законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественном месте или транспорте

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на страничке МОЗ в Facebook.



Так, во время брифинга в субботу, 31 октября Максим Степанов уточнил, что предложения были поданы ещё в июле. Речь идёт о штрафах от 170 до 225 гривен.

"Этот законопроект еще не рассмотрен, я обращался на этой неделе к председателю парламента Дмитрия Разумкова, а сейчас обращаюсь к народным депутатам - поддержите на следующей пленарной неделе этот законопроект", - отметил министр.

Контроль за соблюдением предложенных правил должны будут возложить на местные органы власти, Нацполицию и Госпотребслужбу.



По словам Степанова, необходимо принять эти изменения как можно скорее, поскольку нарушения этих правил могут привести к падению медицинской системы.

Отметим, что по состоянию на утро 31 октября в Украине подтвердили 8752 новых заражений китайским вирусом, что является новым антирекордом заболеваемости за все время эпидемии.

Напомним, в Минздраве назвали первых украинцев, кто получит защиту от китайской заразы

Как сообщала Politeka, Ляшко заявил о новой суперинфекции и массовой вакцинации, что будет с карантином.

Также Politeka писала, что в Минздраве раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев: "Предварительная цена...".