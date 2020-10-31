Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла рецепт гарбузових млинчиків
Як передає Politeka.net, покрокову інструкцію приготування десерту кухар дала на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
"Найсмачніші гарбузові млинці! Я навчу вас готувати ніжні млинці з гарбуза, а також поділюся рецептом начинки для них", - повідомила вона в підписі до відео.
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Для приготування тіста вам знадобиться:
- 200 г готового гарбузового пюре (7 ст. л.)
- 250 мл молока (1 склянка об'ємом 250 мл)
- 150 г яйця (3 шт.)
- 30 г цукру (4 ч. л.)
- 30 мл рослинної олії без запаху або вершкового масла (1,5 ст. л.)
- щіпка солі
- 80-100 г борошна (0,4-0,5 склянки об'ємом 250 мл)
Перш за все потрібно очистити гарбуз від шкірки і нарізати її на невеликі шматочки. Відваріть її у воді на середньому вогні протягом 15 хвилин до м'якості. Далі потрібно перетворити гарбуз в пюре за допомогою блендера.
Змішайте яйця з цукром, гарбузовим пюре. Додайте борошно, сіль і перемішайте до однорідності. В отриману масу потрібно додати тепле молоко і гаряче вершкове масло і знову перемішати. Готово, тепер можна починати смажити млинці!
Для начинки знадобиться 300 г сиру (1,2 склянки об'ємом 250 мл, жирність від 5%) і 100 грам сметани (0,4 склянки об'ємом 250 мл, жирність 15%). Їх потрібно змішати до однорідної маси і загортати в млинці.
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