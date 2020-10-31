Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала рецепт тыквенных блинчиков

Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления десерта повар дала на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Самые вкусные тыквенные блинчики! Я научу вас готовить нежные блины из тыквы, а также поделюсь рецептом начинки для них", - сообщила она в подписи к видео.

Для приготовления теста вам понадобится:

200 г готового тыквенного пюре (7 ст. л.)

250 мл молока (1 стакан объемом 250 мл)

150 г яйца (3 шт.)

30 г сахара (4 ч. л.)

30 мл растительного масла без запаха или сливочного масла (1,5 ст. л.)

щепотка соли

80-100 г муки (0,4-0,5 стакана объемом 250 мл)

Прежде всего нужно очистить тыкву от кожуры и нарезать ее на небольшие кусочки. Отварите ее в воде на среднем огне в течение 15 минут до мягкости. Далее нужно превратить тыкву в пюре с помощью блендера.

Смешайте яйца с сахаром, тыквенным пюре. Добавьте муку, соль и перемешайте до однородности. В получившеюся массу нужно добавить теплое молоко и горячее сливочное масло и снова перемешать. Готово, теперь можно начинать жарить блины!

Для начинки понадобится 300 г творога (1,2 стакана объемом 250 мл, жирность от 5%) и 100 грамм сметаны (0,4 стакана объемом 250 мл, жирность 15%). Их нужно смешать до однородной массы и заворачивать в блины.

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