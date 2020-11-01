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У листопаді в Україні з'являться нові гроші і зміняться карантинні зони

Як повідомляє Politeka.net, ці, та інші не менш важливі зміни чекають українців під кінець осені.

Опалювальний сезон в Україні розпочався 15 жовтня, але ціни на комуналку почнуть зростати з листопада.

Так, постачальники газу підвищили тарифи для споживачів в середньому на чверть.

За кубометр блакитного палива тепер доведеться платити від 6,33 до 8,96 гривень.

Також українців готують до повернення на очне навчання.

Голова Департаменту освіти КМДА Олена Фіданян попередила, на дистанційці залишаться лише сім київських шкіл.

У МОН, своєю чергою, заявили, що рішення про організацію роботи навчальних закладів після канікул, які закінчуються 30 жовтня, вирішуватимуть окремо залежно від епідемічної ситуації в регіоні.

Згідно з рішенням Кабміну, члени сімей загиблих на Донбасі отримають грошові компенсації. Рішення уряду набирає чинності з листопада. У Кабінеті Міністрів зазначили, що адресна допомога членам сімей загиблих на Донбасі буде виплачуватися в межах максимального розміру пенсії, встановленого законом (17120 гривень до 1 грудня 2020 року, а після підвищення - 17690 гривень). Також у нас з'явиться нова монета номіналом 2 гривні, яка буде присвячена нейрохірургу Андрію Ромоданову. Всього в тираж випустять 30 тисяч таких монет, які з'являться в обороті з 2 листопада. Після антирекордів щодо захворюваності китайським вірусом, в МОЗ заговорили про введення повного локдауну. Всіх громадян дотримуватися заходів безпеки, щоб наша країна змогла уникнути гіршого сценарію розвитку епідемії. В Україні змінено карантинне зонування буде змінено вже 2 листопада. Нагадаємо, нова система соцвиплат, рішення вже прийнято, що це означає для українців: "нарешті, повністю відійдемо від..." Як повідомляла Politeka, українців попередили про нові штрафи, кого і за що чекає покарання: "в першу чергу..." Також Politeka писала, що на пенсії грошей не вистачить, ПФУ в банкрутному стані: чи буде індексація.











