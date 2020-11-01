Все, что нужно знать

В ноябре в Украине появятся новые деньги и изменятся карантинные зоны

Как сообщает Politeka.net, эти, и другие не менее важные изменения ждут украинцев под конец осени.



Отопительный сезон в Украине начался 15 октября, но цены на коммуналку начнут расти с ноября.

Так, поставщики газа повысили тарифы для потребителей в среднем на четверть.

За кубометр голубого топлива теперь придется платить от 6,33 до 8,96 гривен.

Также украинцев готовят к возвращению на очное обучение.

Глава департамента образования КГГА Елена Фиданян предупредила, на дистанционке останутся лишь семь киевских школ.

В МОН, в свою очередь, заявили, что решение об организации работы учебных заведений после каникул, которые заканчиваются 30 октября, будут решать отдельно в зависимости от эпидемической ситуации в регионе.

Согласно решению Кабмина, члены семей погибших на Донбассе получат денежные компенсации. Решения правительства вступает в силу с ноября. В Кабинете министров отметили, что адресная помощь членам семей погибших на Донбассе будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17120 гривен до 1 декабря 2020 года, а после повышения - 17690 гривен). Также у нас появится новая монета номиналом 2 гривны, которая будет посвящена нейрохирургу Андрею Ромоданову. Всего в тираж выпустят 30 тысяч таких монет, которые появятся в обороте с 2 ноября. После антирекордов по заболеваемости китайским вирусом, в Минздраве заговорили о введения полного локдауна. Всех граждан придерживаться мер безопасности, чтобы наша страна смогла избежать худшего сценария развития эпидемии. В Украине изменено карантинное зонирование будет изменено уже 2 ноября. Напомним, новая система соцвыплат, решение уже принято, что это значит для украинцев: "Наконец, полностью отойдем от..." Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых штрафах, кого и за что ждет наказание: "В первую очередь..." Также Politeka писала, что на пенсии денег не хватит, ПФУ в банкротном состоянии: будет ли индексация.











