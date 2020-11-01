В ноябре в Украине появятся новые деньги и изменятся карантинные зоны
Как сообщает Politeka.net, эти, и другие не менее важные изменения ждут украинцев под конец осени.
Отопительный сезон в Украине начался 15 октября, но цены на коммуналку начнут расти с ноября.
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Так, поставщики газа повысили тарифы для потребителей в среднем на четверть.
За кубометр голубого топлива теперь придется платить от 6,33 до 8,96 гривен.
Также украинцев готовят к возвращению на очное обучение.
Глава департамента образования КГГА Елена Фиданян предупредила, на дистанционке останутся лишь семь киевских школ.
В МОН, в свою очередь, заявили, что решение об организации работы учебных заведений после каникул, которые заканчиваются 30 октября, будут решать отдельно в зависимости от эпидемической ситуации в регионе.
Согласно решению Кабмина, члены семей погибших на Донбассе получат денежные компенсации.
Решения правительства вступает в силу с ноября.
В Кабинете министров отметили, что адресная помощь членам семей погибших на Донбассе будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17120 гривен до 1 декабря 2020 года, а после повышения - 17690 гривен).
Также у нас появится новая монета номиналом 2 гривны, которая будет посвящена нейрохирургу Андрею Ромоданову.
Всего в тираж выпустят 30 тысяч таких монет, которые появятся в обороте с 2 ноября.
После антирекордов по заболеваемости китайским вирусом, в Минздраве заговорили о введения полного локдауна.
В Украине изменено карантинное зонирование будет изменено уже 2 ноября.
Напомним, новая система соцвыплат, решение уже принято, что это значит для украинцев: "Наконец, полностью отойдем от..."
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