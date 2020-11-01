В ноябре в Украине появятся новые деньги и изменятся карантинные зоны

Как сообщает Politeka.net, эти, и другие не менее важные изменения ждут украинцев под конец осени.


Отопительный сезон в Украине начался 15 октября, но цены на коммуналку начнут расти с ноября.

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Так,  поставщики газа повысили тарифы для потребителей в среднем на четверть. 

За кубометр голубого топлива теперь придется платить от 6,33 до 8,96 гривен.

газ плита

Также украинцев готовят к возвращению на очное обучение.

Глава департамента образования КГГА Елена Фиданян предупредила, на дистанционке останутся лишь семь киевских школ.

В МОН, в свою очередь, заявили, что решение об организации работы учебных заведений после каникул, которые заканчиваются 30 октября, будут решать отдельно в зависимости от эпидемической ситуации в регионе.

школьники, школа, дети

Согласно решению Кабмина, члены семей погибших на Донбассе получат денежные компенсации.

Решения правительства вступает в силу с ноября.

В Кабинете министров отметили, что адресная помощь членам семей погибших на Донбассе будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17120 гривен до 1 декабря 2020 года, а после повышения - 17690 гривен).

Кабмин Шмыгаль

Также у нас появится новая монета номиналом 2 гривны, которая будет посвящена нейрохирургу Андрею Ромоданову. 

Всего в тираж выпустят 30 тысяч таких монет, которые появятся в обороте с 2 ноября.

После антирекордов по заболеваемости китайским вирусом, в Минздраве заговорили о введения полного локдауна.

Всех граждан придерживаться мер безопасности, чтобы наша страна смогла избежать худшего сценария развития эпидемии.

В Украине изменено карантинное зонирование будет изменено уже 2 ноября.

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