Анджелина Джоли всячески пытается насолить своему бывшему мужу
Об этом пишет таблоид Daily Mail.
В СМИ звезда Голливуда сформировала себе образ "матери Терезы", которая выступает за все хорошее.
Но в "борьбе за детей" раскрыла свою настоящую сущность.
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Актриса захотела переехать из США и забрать с собой детей, из-за чего Брэд Питт окажется в сложной ситуации, ведь он при желании не сможет с ними повидаться.
Как утверждают источники, она через суд хочет получить разрешение на вывоз детей и не жалеет денег на судебное разбирательство. Не так давно досталось юристу, которого она с позором уволила.
"Энджи платит юристам целое состояние. И если она считает нужным уволить одного из них, то она без колебаний нажимает на курок", – добавил осведомленный инсайдер.
Ранее мы рассказывали, как замужняя модель поплатилась за роман с Брэдом Питтом.
Счастье длилось недолго, поскольку в окружении Брэда Питта негативно относятся к самой Николь Потуральски. Родители Питта вовсе были огорчены тем, что у их сына роман с замужней девушкой, которая еще и имеет ребенка.
Уильям и Джейн огорчены тем, что модель Николь Потуральски в два раза моложе Питта. А фанаты актера, в свою очередь, утверждают, что Николь якобы использует Брэда, пользуясь его популярностью.
Напомним, Анджелина Джоли в шелковом халатике заворожила торчащим бюстом
Как сообщала Politeka, Брэд Питт не выдержал, сходство 27-летней Потуральски с Джоли стало роковым
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в латексе и чулках показала, чем соблазняла Брэда Питта