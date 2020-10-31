Анджелина Джоли всячески пытается насолить своему бывшему мужу

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

В СМИ звезда Голливуда сформировала себе образ "матери Терезы", которая выступает за все хорошее.

Но в "борьбе за детей" раскрыла свою настоящую сущность.

Актриса захотела переехать из США и забрать с собой детей, из-за чего Брэд Питт окажется в сложной ситуации, ведь он при желании не сможет с ними повидаться.

Как утверждают источники, она через суд хочет получить разрешение на вывоз детей и не жалеет денег на судебное разбирательство. Не так давно досталось юристу, которого она с позором уволила.

"Энджи платит юристам целое состояние. И если она считает нужным уволить одного из них, то она без колебаний нажимает на курок", – добавил осведомленный инсайдер.

Ранее мы рассказывали, как замужняя модель поплатилась за роман с Брэдом Питтом.

Счастье длилось недолго, поскольку в окружении Брэда Питта негативно относятся к самой Николь Потуральски. Родители Питта вовсе были огорчены тем, что у их сына роман с замужней девушкой, которая еще и имеет ребенка.

Уильям и Джейн огорчены тем, что модель Николь Потуральски в два раза моложе Питта. А фанаты актера, в свою очередь, утверждают, что Николь якобы использует Брэда, пользуясь его популярностью.

Напомним, Анджелина Джоли в шелковом халатике заворожила торчащим бюстом

Как сообщала Politeka, Брэд Питт не выдержал, сходство 27-летней Потуральски с Джоли стало роковым

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в латексе и чулках показала, чем соблазняла Брэда Питта