Голливудский красавчик Брэд Питт не ужился с "копией" своей бывшей Анджелины Джоли - моделью Николь Потуральски

56-летний Брэд Питт и 27-летняя немецкая красавица Николь Потуральски расстались, сообщает издание Page Six.

По словам источника, пара, которую впервые заметили вместе только в августе, "окончательно разошлась".

«Это никогда не было так серьезно, как предполагалось», - уточнил источник, добавив, что разрыв произошел некоторое время назад.

Появилась инфрмация, что инициатором разрыва стал Питт, для которого открытый брак Николь (девушка замужем за немецким ресторатом Роландом Мэри) оказался "слишком". Поэтому связи пришел конец. В Сети посмеиваются над актером, мол "ведьма"-Джоли прокляла беднягу.

Напомним, в конце лета Сеть всколыхнула новость, что у Брэда появилась новая пассия, при чем очень похожа на его бывшую жену, актрису Анджелину Джоли.

Так, актера с молоденькой брюнеткой заметили за приятным времяпрепровождением во французском замке Питта, которым он, к слову, владеет вместе с Джоли.

Предполагается, что первое знакомство произошло в немецком модном ресторане Borchard, принадлежащем мужу Потуральски.

Ранее мы сообщали, в микроблоге Николь в Инстаграм представлены преимущественно селфи-фото, в том числе в купальниках от именитых дизайнеров. На одном из последних кадров раскрепощенная модель расхристила рубашку, блеснув неприкрытым бюстом.

"Да детка😍"; "Сказочно❤️"; "Очень стильно"; "Горячая леди🔥🔥"; "Потрясающая картинка, красота! 👌🏼😉"; "Надеюсь, кто-то все еще носит эти элегантные и сексуальные рубашки 👌😍"; "❤️Фотогеничная Нико ❤️❤️"; "Безумно красиво", - поклонники засыпали Потуральски комплиментами.

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