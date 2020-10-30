Известная голливудская актриса Анджелина Джоли впечатлила аппетитным бюстом, спрятанным под шелком

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы появилось архивное фото, на котором звезда предстала в невероятно соблазнительном виде. Джоли сидела на диване. На ней красовался шелковый халатик, который она элегантно задрала, оголив ножку.

Под халат актриса не стала надевать белье. Это были видно по торчащему бюсту. Несмотря на то, что пикантные части тела Анджелины были прикрыты, фото получилось невероятно сочным. Брэду Питту, который на момент съемок был мужем красотки, можно только позавидовать.

В комментариях к посту оставили несколько приятных слов.

«Самая вечнозеленая, красивая, великолепная, милая, ты, королева», «Мама мия», «Какая красота», «Это любовь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли похвасталась формами в откровенном платье. В сети появилось фото молодой актрисы на публичном мероприятии. Джоли выглядела невероятно красивой, хоть и была слишком дерзкой и бесстыжей.

Актриса выбрала для выхода в свет серебристое платье с глубоким вырезом на спине и глубоким декольте. Платье сдавило бюст Анджелины, который так и норовил выпрыгнуть из выреза.

Напомним, что Анджелина Джоли в чулках раздразнила сочными прелестями и пошалила в кровати: «Безумная женщина».

Как сообщала Politeka, неукротимая Анджелина Джоли сбросила одежду, вскружив голову мокрой нежной кожей: мечта миллионов.

Также Politeka писала, что роскошная Анджелина Джоли в приспущенном платье подразнила пышным бюстом: «Эффектно».