Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала пікантний домашній образ в мереживному халаті

Після довгої відсутності в соціальних мережах, модель почала знову активно вести свій профіль і показувати найспекотніші фото За останній час. Так як Ебі рекламує виключно нижню білизну і домашній одяг від популярних онлайн-магазинів, в її Instagram всі кадри досить пікантні.

При цьому модель не переходить межі пристойності і ніколи повністю не роздягається, лише частково демонструє сідниці і бюст в трендових мереживах і сіточці. Також Ебі не змінює власний стиль. Як видно на фото, вона із задоволенням носить навіть вдома шовкові халати з мереживами і не носить білизну.

Надати пікантності особистому фото допоміг розстебнутий халатик і відкритий рот моделі. Кокетливо виставивши бюст прямо перед об'єктивом, зірка спровокувала бурхливі обговорення в мережі.

"Всім вдалих вихідних Люблю вас, хлопці💋 💋", - пише Ебі.

Ось як реагують фанати:

"Вау!! 😍 😍 😍 😍 ; Сумую за тобою чудовою😍 😍 😍; така приголомшлива бомба !!!; Така ангельська богиня !! ✨ ✨ ; Справжня королева❤️; Так Вогонь🔥 🔥 🔥; ти теж, Ебігейл .. така красива; ️ ❤ ️ Богиня❤️❤️; і тобі того ж, Абі 😘; прекрасна моя любов❤️😘; милий бунтарка; бажаю І тобі відмінних вихідних, Ебігейл️️; назавжди одержимий тобою😍; ти теж, Ебігейл! Виглядає чудово! 😜 ; Ідеально 💚❤️; як завжди приголомшливо 😍; ти тут схожа на ангела 🤍" »

Відзначимо, ми також писали, що модель довгий час була відсутня в Instagram, тому не публікувала жодного нового кадру з останніх фотосесій. Однак, пару днів тому Ебі оголосила, що повертається і урочисто завалила профіль пікантними кадрами з останніми вдалими фото.

Цього разу красуня показала фігуру в чорній білизні з підв'язками і ремінцями. Дівчина розпустила довге волосся, завдала яскравий макіяж з акцентом на губи і взяла в руку білу троянду, щоб зробити ще один акцент на фото.

"Не судіть про книгу по обкладинці;) 🔒 1 або 2! ?? Який ваш улюблений образ!? Коментар нижче 💋», - написала Ебі під стильними кадрами біля статуї.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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