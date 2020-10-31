Знімок 29-річної американської моделі і актриси Емілі Ратаковскі з цуценям вівчарки порадував численних шанувальників красуні дощовим суботнім ранком
Фотографія, на якій вагітна красуня позує з твариною, з'явилася на її фан-сторінці, передає Politeka.net.
На знімку Емілі виглядає при повному параді: на її обличчі – ідеальний макіяж. Великі виразні очі зірки підкреслені стрілками, на щоках – рум'яна, а губи покриті нюдовою помадою і трохи блиском.
Щеня-красунчик дивиться на свою господиню, а Ратаковскі – в камеру.
Демі Роуз в занадто маленькому ліфчику від купальника ледве втримала засмаглі "ананасики": "Кидає в жар"
Російська Кардашьян на диванчику без сорому показала свій шостий розмір: "Гідна поцілунків"
Як би виглядали діти Лорак від Тарзана, Бузової від Баскова, Христини Асмус від Лазарєва: "Заборонені зв'язки"
Роздягнену Каменських застали в джакузі з фігуристою дружиною позитиву з "Время и Стекло": "Фу, чоловіка свого ганьбиш"
Відзначимо, що на офіційній сторінці зірки також можна побачити знімки з цуценям. Наприклад, разом з улюбленцем Емілі позувала на газоні Центрального парку в Нью-Йорку.
Про свою першу вагітність Ратаковскі оголосила в жовтні. Вона поділилася відео, на якому продемонструвала кругленький животик, а потім цікаве положення підтвердила в інтерв'ю журналу Vogue.
Батько дитини – чоловік актриси актор і продюсер Себастьян Бір-Макклард. Закохані одружилися в лютому 2018 року після декількох тижнів стосунків.
Раніше ми розповідали, що Ратаковскі показала, як три роки тому вбралася для Хеллоуїна.
На фото Емілі позувала в топіку з сіточки. Як можна відразу помітити, дівчина не одягла білизну. Найпікантніше зірка прикрила чорним пластирем. На моделі була перука фіолетового кольору. Красуня сиділа в барі, а поруч можна побачити коктейль.
Нагадаємо, вагітна Ратаковскі з Victoria's Secret посвітила гордістю в бікіні.
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.
А ще Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковскі без одягу прикрила бюст квіточкою.