Знімок 29-річної американської моделі і актриси Емілі Ратаковскі з цуценям вівчарки порадував численних шанувальників красуні дощовим суботнім ранком

Фотографія, на якій вагітна красуня позує з твариною, з'явилася на її фан-сторінці, передає Politeka.net.

На знімку Емілі виглядає при повному параді: на її обличчі – ідеальний макіяж. Великі виразні очі зірки підкреслені стрілками, на щоках – рум'яна, а губи покриті нюдовою помадою і трохи блиском.

Щеня-красунчик дивиться на свою господиню, а Ратаковскі – в камеру.

Відзначимо, що на офіційній сторінці зірки також можна побачити знімки з цуценям. Наприклад, разом з улюбленцем Емілі позувала на газоні Центрального парку в Нью-Йорку.

Про свою першу вагітність Ратаковскі оголосила в жовтні. Вона поділилася відео, на якому продемонструвала кругленький животик, а потім цікаве положення підтвердила в інтерв'ю журналу Vogue.

Батько дитини – чоловік актриси актор і продюсер Себастьян Бір-Макклард. Закохані одружилися в лютому 2018 року після декількох тижнів стосунків.

Раніше ми розповідали, що Ратаковскі показала, як три роки тому вбралася для Хеллоуїна.

На фото Емілі позувала в топіку з сіточки. Як можна відразу помітити, дівчина не одягла білизну. Найпікантніше зірка прикрила чорним пластирем. На моделі була перука фіолетового кольору. Красуня сиділа в барі, а поруч можна побачити коктейль.

Нагадаємо, вагітна Ратаковскі з Victoria's Secret посвітила гордістю в бікіні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.

А ще Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковскі без одягу прикрила бюст квіточкою.