Снимок 29-летней американской модели и актрисы Эмили Ратаковски со щенком овчарки порадовал многочисленных поклонников красотки дождливым субботним утром
Фотография, на которой беременная красотка позирует с животным, появилась на ее фан-странице, передает Politeka.net.
На снимке Эмили выглядит при полном параде: на ее лице – идеальный макияж. Большие выразительные глаза звезды подчеркнуты стрелками, на щеках – румяна, а губы покрыты нюдовой помадой и чуть-чуть блеском.
Щенок-красавец смотрит на свою хозяйку, а Ратаковски – в камеру.
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Отметим, что на официальной странице звезды также можно увидеть снимки со щенком. Например, вместе с любимцем Эмили позировала на газоне Центрального парка в Нью-Йорке.
О своей первой беременности Ратаковски объявила в октябре. Она поделилась видео, на котором продемонстрировала округлившийся животик, а затем интересное положение подтвердила в интервью журналу Vogue.
Отец ребенка – муж актрисы актер и продюсер Себастьян Бир-Макклард. Влюбленные поженились в феврале 2018 года после нескольких недель отношений.
Ранее мы рассказывали, что Ратаковски показала, как три года назад нарядилась для Хэллоуина.
На фото Эмили позировала в топике из сеточки. Как можно сразу заметить, девушка не надела белье. Самое пикантное звезда прикрыла черным пластырем. На модели был парик фиолетового цвета. Красотка сидела в баре, а рядом можно увидеть коктейль.
Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.
А еще Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.