Скандальна російська актриса Христина Асмус вразила особистими фото з ліжка

Після того, як зірка оголосила про свій розрив з чоловіком Гаріком Харламовим, вони тихо роз'їхалися і чекали, коли рішення суду набуде чинності. Фанати були вражені цією новиною і навіть через кілька місяців називають різні теорії і здогади про те, чому шлюб розпався. При цьому самі зірки не коментують свого рішення.

У той же час на фан-акаунтах з'являються найрізноманітніші фото з Христиною. Головною теорією про те, чому розпався Зоряний шлюб, у фанатів виявилося рішення Асмус зняти у відвертих сценах фільму «Текст», що і вплинуло на ситуацію в сім'ї. Довгі місяці зірку труїли за скандальні кадри і висміювали за таку зйомку.

Тому також на фан-акаунтах публікують сміливі особисті фото зірки, тоді як інші відзначають, що сама Христина «добре тримається» і нічим не компрометувала плітки. В її Instagram можна знайти лише пару пікантних домашніх фото, зроблених в ліжку, в нижній білизні або звичайних мереживах.

Уникаючи хвилі обговорень, Асмус припинила публікувати занадто особисті кадри і перестала відповідати на коментарі.

Також у себе в Instagram актриса опублікувала фото, поділившись з шанувальниками хорошими новинами. Асмус, як відомо, підхопила Китайський вірус, тому змушена була 18 днів знаходиться вдома на самоізоляції.

"Вийшла сьогодні з 18-ти денного ув'язнення)) і вже активно в строю! Тільки що приїхала в Пітер!! І мчу на репетицію!» ,- зазначила Христина.

Пост вона супроводила вельми життєрадісним знімком. Актриса позувала в теплому светрі. Виглядала вона свіжо. Це стало приводом для бурхливого обговорення в коментарях. Шанувальники не повірили, що після такої серйозної хвороби актриса може так швидко відновитися. Але знайшлися і ті, хто підтримав Асмус і привітав.

"Не вірю... цікаво скільки вам заплатили?", "так швидко неможливо видужає і бути в строю" « " мабуть добре тобі заплатили?", "Ви дуже красива! Вам підходить цей колір!", "Свооообоооода. Насолоджуйся кожною миттю!", "Молодець яка.. А хто сказав що це страшно?", "Вітаю вас ви розумничка», "добре, що добре закінчилося", - пишуть люди.

Нагадаємо, що скандальна Асмус влізла в бійку з чоловіком посеред вулиці:»Повалила на землю і...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Христина Асмус поділилася емоціями після розлучення з Харламовим: "Ура, трешачок позаду!".

Також Politeka писала, що шлюб Асмус і Харламова розірваний, спливли справжні причини розлучення: "будуть судитися далі".