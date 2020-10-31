У зірки немає комплексів

Шоумен Гарік Харламов не перестає жартувати на тему розлучення з Христиною Асмус

Так, в ефірі Comedy Club на телеканалі ТНТ назвав нову "причину" розлучення із зіркою серіалу "Інтерни", пише Стархіт.

Все почалося з того, що автомобільний блогер Ерік Давидович засудив гумориста Павла Волю, який багато років тому їздив на червоній іномарці.

А такі машини, на думку блогера, користуються попитом нібито у сутенерів.

«Я тоді, в принципі, був в шоці, що у мене є гроші на таку тачку. Молодий був. А потім якось вийшов на вулицю, дивлюся і думаю: «це ж сутенерська тачка, жах». Я її тому Харламову продав", - пожартував Павло Воля в ефірі Comedy Club.

Сам же шоумен Гарік Харламов не залишився осторонь і також пожартував над розлученням з Христиною Асмус, озвучивши нову "причину" для розставання.

"Звичайно, я їздив на червоній тачці, хоч вона і схожа на сутенерську. Саме тому зараз розвожуся», — видав Гарік Харламов.

Раніше ми розповідали, що 29 жовтня суд офіційно розірвав шлюб Гаріка Харламова і Христини Асмус.

Тепер Гарік Харламов і Христина Асмус офіційно не перебувають у шлюбі, а судовий процес затягнувся на чотири місяці, оскільки Феміда давала час сторонам на примирення.

Дочка Настя залишиться з матір'ю, але поки не зрозуміло, як саме буде відбуватися розділ майна зірок.

Нагадаємо, що Щаслива Христина Асмус поділилася емоціями після розлучення з Харламовим

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