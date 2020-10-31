Шоумен Гарік Харламов не перестає жартувати на тему розлучення з Христиною Асмус
Так, в ефірі Comedy Club на телеканалі ТНТ назвав нову "причину" розлучення із зіркою серіалу "Інтерни", пише Стархіт.
Все почалося з того, що автомобільний блогер Ерік Давидович засудив гумориста Павла Волю, який багато років тому їздив на червоній іномарці.
А такі машини, на думку блогера, користуються попитом нібито у сутенерів.
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«Я тоді, в принципі, був в шоці, що у мене є гроші на таку тачку. Молодий був. А потім якось вийшов на вулицю, дивлюся і думаю: «це ж сутенерська тачка, жах». Я її тому Харламову продав", - пожартував Павло Воля в ефірі Comedy Club.
Сам же шоумен Гарік Харламов не залишився осторонь і також пожартував над розлученням з Христиною Асмус, озвучивши нову "причину" для розставання.
"Звичайно, я їздив на червоній тачці, хоч вона і схожа на сутенерську. Саме тому зараз розвожуся», — видав Гарік Харламов.
Раніше ми розповідали, що 29 жовтня суд офіційно розірвав шлюб Гаріка Харламова і Христини Асмус.
Тепер Гарік Харламов і Христина Асмус офіційно не перебувають у шлюбі, а судовий процес затягнувся на чотири місяці, оскільки Феміда давала час сторонам на примирення.
Дочка Настя залишиться з матір'ю, але поки не зрозуміло, як саме буде відбуватися розділ майна зірок.
Нагадаємо, що Щаслива Христина Асмус поділилася емоціями після розлучення з Харламовим
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