У звезды нет комплексов

Шоумен Гарик Харламов не перестает шутить на тему развода с Кристиной Асмус

Так, в эфире Comedy Club на телеканале ТНТ назвал новую "причину" развода со звездой сериала "Интерны", пишет Стархит.

Все началось с того, что автомобильный блогер Эрик Давидович осудил юмориста Павла Волю, который много лет назад ездил на красной иномарке.

А такие машины, по мнению блогера, пользуются спросом якобы у сутенеров.

«Я тогда, в принципе, был в шоке, что у меня есть деньги на такую тачку. Молодой был. А потом как-то вышел на улицу, смотрю и думаю: «Это же сутенерская тачка, ужас». Я ее поэтому Харламову продал», — пошутил Павел Воля в эфире Comedy Club.

Сам же шоумен Гарик Харламов не остался в стороне и также пошутил над разводом с Кристиной Асмус, озвучив новую "причину" для расставания.

«Конечно, я ездил на красной тачке, хоть она и похожа на сутенерскую. Именно поэтому сейчас развожусь», — выдал Гарик Харламов.

Ранее мы рассказывали, что 29 октября суд официально расторг брак Гарика Харламова и Кристины Асмус.

Теперь Гарик Харламов и Кристина Асмус официально не состоят в браке, а судебный процесс затянулся на четыре месяца, поскольку Фемида давала время сторонам на примирение.

Дочь Настя останется с матерью, но пока не понятно, как именно будет происходить раздел имущества звезд.

Напомним, что Счастливая Кристина Асмус поделилась эмоциями после развода с Харламовым

Как сообщала Politeka, Скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы

Также Politeka писала, что Веселая Асмус показала подросшую дочь от Харламова, девочку не узнать