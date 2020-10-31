Популярна російська блогерка і зірка шоу "Орел і Решка" Настя Ивлеева влаштувала дикі танці разом з подругою
Дівчина любить привертати увагу до себе, тому кожен день показує в сторі гуморні відео, створені для підліткового додатку «Тік-Ток». У них Настя приміряє різні і нерідко комічні образи, а також дуріє з кимось із близьких.
Цей раз також не був винятком. Дівчина вирішила повеселитися з подругою в недбалому домашньому вигляді і змусила ту танцювати на камеру. Після незручних рухів тіла, обидві розсміялися і поспішили прибрати від себе камеру подалі.
Варто відзначити, що саму Івлєєву часто критикують за особисті ролики, в яких вона дуріє і виставляє себе в незвичному світлі. На думку шанувальників, Настя занадто намагається здаватися підлітком, слідуючи образу свого чоловіка Елджея.
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Також на одній з фан-сторінок зірки з'явилося архівне жартівливе відео Насті. Як відомо, Івлєєва стала популярною завдяки коротким гумористичним роликам, які вона знімала і викладала в мережу. Зараз артистка зрідка знімає такі відео, але раніше це було її основне заняття.
Для відео Настя одягла білу майку на бретельках, виставивши вперед свої великі груди. Варто відзначити, що раніше у Івлєєвої були соковиті «персики», але після того, як вона схудла, пропала і груди. Настя нафарбувала губи яскравою червоною помадою і зробила ріжки на голові.
У ролику ведуча розіграла самі життєві сцени з життя дівчат.
"Баби вони ж самі не знають, чого хочуть. Сьогодні худнуть, завтра товстіють. Сьогодні намагаються знайти себе, завтра намагаються знайти когось для себе. Коли буде баланс?",- журиться зірка після того, як не змогла встати рано вранці і привести себе в порядок.
Нагадаємо, що хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".
Як повідомляла Politeka, Івлєєва з " Орла і решки "в міні-маєчці безглуздо посмикала" всохлим "бюстом:"Шоу талантів".
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