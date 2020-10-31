Відбувся 2 випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка", на якому актриса Ксенія Мішина вирушила на перші побачення з учасниками

Як передає Politeka.net, ефір видався багатим на події.

Згідно зі сценарієм, кожен з чоловіків повинен був придумати концепцію зустрічі з" Холостячкою", а сама Ксенія вибирала найяскравіші презентації побачень, проте не знала, хто є їх автором.

Вже самого початку між учасниками виник конфлікт: під час заселення Артем зірвався і вдарив Сергія.

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Ще один непередбачений випадок стався перед побаченням Ігоря і Ксенії: по дорозі на вокзал Ксенію "викрав" Назар. Він забрав її з автомобіля і вони поїхали кататися на байку. 

Після дня побачень претендентам на серце "Холостячки" влаштували змагання, переможець якого за підсумком короткої зустрічі з Мішиною отримав бутоньєрку.

У забігу першої команди переміг чарівний бородань Артем (він спортсмен з відмінною підготовкою, тому тут дивуватися нічому).

У другій команді - Сергій.

А ось церемонія троянд виявилася невдалою для фотографа Володимира. Ксенії не сподобалося, як він поводився під час того самого випробування.

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