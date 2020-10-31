Відбувся 2 випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка", на якому актриса Ксенія Мішина вирушила на перші побачення з учасниками
Як передає Politeka.net, ефір видався багатим на події.
Згідно зі сценарієм, кожен з чоловіків повинен був придумати концепцію зустрічі з" Холостячкою", а сама Ксенія вибирала найяскравіші презентації побачень, проте не знала, хто є їх автором.
Вже самого початку між учасниками виник конфлікт: під час заселення Артем зірвався і вдарив Сергія.
"З фільмів жахів!": зірка "Дизель шоу" Булітко вразила зовнішнім виглядом і несподіваним зізнанням
Фреймут шокувала Ектора з "майстер Шефа" нахабною витівкою на його особистій кухні: "За етикетом себе так не ведуть"
Нова зовнішність зірки "Москва сльозам не вірить" Алентової привела всіх у тремтіння: "Я б не впізнала, сумно"
14-річна дочка Фреймут від першого шлюбу показала гострі зубки: "Ви не варті моєї уваги"
Ще один непередбачений випадок стався перед побаченням Ігоря і Ксенії: по дорозі на вокзал Ксенію "викрав" Назар. Він забрав її з автомобіля і вони поїхали кататися на байку.
Після дня побачень претендентам на серце "Холостячки" влаштували змагання, переможець якого за підсумком короткої зустрічі з Мішиною отримав бутоньєрку.
А ось церемонія троянд виявилася невдалою для фотографа Володимира. Ксенії не сподобалося, як він поводився під час того самого випробування.
Нагадаємо, "Холостячку" Ксенію Мішину сплутали з Анджеліною Джолі, схожість вражає
А ще Politeka писала, що "Холостячка" Мішина в прозорому вбранні показала, чим підкорюватиме спекотних красенів
Також Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина довела до мурашок чуттєвими образами з нового шоу