Меган Маркл і принц Гаррі можуть чекати на другу дитину

Про це пише таблоїд Star.

Так, колишню герцогиню Меган Маркл запідозрили в тому, що вона може приховувати від суспільства нову вагітність.

Приводом для появи таких чуток стала стаття у виданні, яку написали на підставі інформації обізнаного інсайдера.

"Меган на шостому місяці вагітності", - з таким заголовком вийшла стаття в Star.

"Шепочуться, що термін вже досить великий. Можливо, місяців шість. І це дівчинка", - запевняє обізнане джерело з оточення колишньої герцогині.

Що стосується Меган Маркл і принца Гаррі, то вони нібито сподіваються зберегти вагітність в секреті, щоб уникнути ажіотажу серед журналітос.

Щоб приховати зростаючий живіт, колишня герцогиня Сассекська нібито носить вільний одяг. Тим часом Гаррі готується до таємного візиту до Великобританії, щоб особисто повідомити королеві Єлизаветі II про появу на світ нової правнучки.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл зреклася рідного батька.

Спершу дружина принца Гаррі домоглася перенесення дати судового розгляду з британськими журналістами, які опублікували особисте листування з її батьком.

А тепер Меган Маркл хоче, щоб судовий процес не був публічним. Якщо Феміда задовольнить клопотання колишньої герцогині, то вона зможе уникнути зустрічі з рідним батьком.

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