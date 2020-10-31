В Україні з'явиться нова монета номіналом 2 гривні

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Національного банку України.

Монета буде присвячена нейрохірургу Андрію Ромоданову.

Її діаметр 31 міліметр. На аверсі знаходиться портрет знаменитого українця, роки його життя і рельєфне зображення мозку людини.

На реверсі - Державний Герб України, напис "Україна", логотип монетного двору і рік випуску.

Всього в тираж випустять 30 тисяч таких монет, які з'являться в обороті з 2 листопада.

Відзначимо, що не так давно в Україні з'явилася нова монета номіналом 5 гривень, яка була присвячена медикам і військовим за їх професіоналізм в умовах пандемії.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2020 року всі магазини, ресторани, сфера побуту повинні припинити їх приймати монети номіналом 25 копійок, а залишки таких монет - до 16 жовтня здати в каси банків України для зарахування на рахунки.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що монети номіналом 25 копійок зараз не розмінюються через вилучення з обігу монет номіналами 1, 2 і 5 копійок, що сталося минулого року.